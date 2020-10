Ardea, Covid-19 in Comune: in arrivo test sierologici a dipendenti e consiglieri

Ardea – Alla luce dei recenti casi di positività al coronavirus, l’Amministrazione comunale di Ardea ha deciso di offrire a tutti i dipendenti e consiglieri comunali la possibilità di svolgere un test sierologico quantitativo per verificare la positività o negatività al Covid-19.

I test, su base volontaria, si svolgeranno nella giornata di venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 11.30 nella sala consiliare “Sandro Pertini” di via Laurentina.

“Un’iniziativa voluta fortemente da tutta l’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Alessandro Possidoni – a tutela della sicurezza di tutti i dipendenti comunali e delle rispettive famiglie. La tutela della salute è, ancor di più oggi, un bene prezioso, e queste iniziative, a scopo preventivo, sono fondamentali”.

Il test di venerdì, si basa su metodi immunometrici pertanto richiede un prelievo di sangue. Non servirà nessuna impegnativa del medico: dipendenti e consiglieri dovranno semplicemente presentarsi nella sala consiliare “Sandro Pertini” in base alle indicazioni fornite ed attendere il proprio turno. I risultati, verranno comunicati entro le 24.

