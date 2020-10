Ardea, il Covid-19 irrompe in Municipio: positivi membri della Giunta e un dipendente

Ardea – Mini focolaio di coronavirus nel Municipio di Ardea, dove nelle scorse ore si sono concluse le indagini epidemiologiche che hanno portato alla positività per Covid-19 di alcuni componenti della Giunta, di un impiegato, di un consigliere comunale e del Sindaco (leggi qui).

A renderlo noto è il Comune di Ardea, che precisa: “attualmente lo stato di salute dei soggetti è sotto controllo, grazie l’attivazione del previsto protocollo sanitario che permetterà di identificare gli altri soggetti che hanno avuto un contatto stretto con i positivi”.

“Al fine di avere una visione più completa della situazione e per una maggiore tranquillità degli stessi dipendenti si procederà a breve ad offrire la possibilità di effettuare un test rapido. Tutte le procedure che dovevano essere attivate per la sicurezza dei lavoratori sono state attivate, tutte le precauzioni che già da tempo sono state adottate anche nel comune di Ardea circa l’uso delle mascherina, dei gel igienizzanti e il distanziamento sociale, sono state tutte raccomandazioni seguite da parte dei dipendenti e dell’amministrazione. Si ringrazia la Asl e la Polizia Locale per il supporto che è stato dato nella gestione”, conclude il Comune.

“Come comunicato sul sito del Comune, sono state ufficialmente confermate dalla Asl le positività di cinque persone al Covid appartenenti alla parte politica ed amministrativa”, commenta sui social l’assessore al Covid del Comune di Ardea, Alessandro Possidoni.

“In molti avete richiesto la possibilità di fare un test su base volontaria, sia per una vostra tranquillità personale, sia per quella delle persone che vi sono vicino a casa e a lavoro. Su indicazione del Sindaco stiamo organizzando una giornata in cui potrete svolgere questo test. A breve vi daremo tutte le indicazioni del caso in modo che possiate organizzarvi. Con il contributo di tutti sono sicuro che supereremo presto questo momento”.

