Arresti a Palermo, D’Agati e Tirrito (CO.S.I.A.): “Bene il coraggio dei commercianti, ora fondamentale stargli accanto”

Venti persone fermate dai Carabinieri a Palermo, tra cui il boss Angelo Monti, ritenuto il reggente della “famiglia” del Borgo Vecchio. E’ il risultato di un’operazione di polizia anti-racket e anti-usura concretizzata oggi a Palermo grazie al prezioso aiuto dei commercianti, che dopo anni di silenzio si sono ribellati e hanno denunciato gli estorsori.

“Ci sono giornate che nascono per essere ricordate più di altre – afferma Domenico D’Agati Presidente del CO.S.I.A (Comitato di Supporto Imprenditori Abbandonati) -, momenti in cui la disperazione l’abbandono di una città dove vivere diventa sempre più difficile, ad un tratto riesce un semplice atto di coraggio a creare una nuova speranza di ripristino della legalità e di lavoro.

Come uomo che ha già vissuto questa fase – prosegue D’Agati – dico a tutti che fondamentale resta denunciare, ma ciò che è più importante è il sostegno post denuncia, perché si assicuri continuità lavorativa alle vittime”.

“Solo così – conclude – riusciremo a debellerà un cancro che ha solamente una cura: lavoro, legalita e Giustizia. E’ per questo che CO.S.I.A si impegna a sostenere e proporre tutte quelle modifiche alle leggi che rendano immediata la continuità della vita di ogni imprenditore e delle propria famiglia”.

A D’Agati fa eco Maricetta Tirrito: “Sono ancora una volta i commercianti a fare la differenza nella lotta contro la mafia, sono gli imprenditori che si ribellano e tornano a dire No al sopruso mafioso.

Significativo che tutto accada a Palermo, anzi nel quartiere Vecchio di Palermo, dove gli arresti di oggi segnano un cambio di mentalità da parte della società civile, un ritrovato coraggio, una voglia di affermare la legalità. Come comitato CO.S.I.A lavoreremo per una continuità di sostegno e protezione per gli imprenditori e le attività che hanno contribuito a questo significativo risultato”.

