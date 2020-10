Boxe, Giorgia Paradisi esulta sul ring: la 17enne di Ladispoli è campionessa italiana

Ladispoli – Giorgia Paradisi esulta vittoriosa sul ring: è lei la campionessa Youth 54 kg. La giovane 17enne di Ladispoli ha vinto l’oro della sua categoria durante la 1° edizione dei Campionati Italiani Femminili Schoolgirl/Junior/Youth di boxe.

Le finali si sono disputate al Roseto degli Abruzzi (Te), presso il Villaggio Turistico “Lido d’Abruzzo. L’evento è stato indetto e fortemente voluto dalla Fpi e organizzato dalla Asd Pug. Rosetana/Cr Abruzzo Molise.

“La competizione è sempre stato un tasto dolente per me. Sono molto emotiva e non ho mai gestito con facilità le emozioni forti, spesso mi lasciavo travolgere da queste e perdevo obbiettivi e match. Ma sto crescendo e ho lavorato tanto sia sull’emotività che sul fisico. Il mio maestro è stato fondamentale per farmi capire cosa volevo ottenere e dove volevo arrivare” ha dichiarato la giovane pugile a ilfaroonline.it.

“Sono davvero felice. La vittoria è giunta inaspettata, sapevo di dover competere con una testa di serie del campionato ma allo stesso tempo ero fiduciosa e determinata – ha aggiunto Giorgia -. Sul ring non ci pensavo più, non importa chi fosse lei, importava solo chi fossi io e dove volessi arrivare”.

“Questo sport mi ha dato tante soddisfazioni, e la vittoria del titolo è solo una di questa, ma spesso mi ha messo anche al tappeto – ha proseguito -. Questo per dire che non si ottiene nulla senza combatte, senza cadere e continuare a rialzarsi. Anche quando si sta perdendo ci si deve provare, anche nella vita non solo sul ring”.

“La boxe è maestra di vita – ha affermato la 17enne -, non sono quattro pugni. Se non si vive in prima persona è difficile capirlo. Per alcuni è strano che una ragazza faccia questo sport, molte volte mi sono sentita dire: ‘lascia stare è uno sport da maschi, così ti rovini’. Credo che ci sia davvero tanta ignoranza, questo sport è per tutti e ha tanto da insegnare“.

“Vorrei potermi esporre per questo sport in futuro, anche qui a Ladispoli, per far conoscere a tutti i suoi lavori e la sua bellezza. Cose belle: rispetto, umiltà, lavoro duro e rispetto” ha concluso l’atleta.

