Coronavirus alla scuola Vivaldi, sono 11 i positivi al tampone

Ostia – Sono 11 i positivi al Covid-19 dentro la scuola Primaria “Antonio Vivaldi” di Ostia.

Tra questi soggetti compaiono anche degli studenti, che sono stati prontamente messi in quarantena dopo il tampone effettuato al drive-in Lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino.

Gli altri bambini della scuola hanno effettuato il test al Covid-19 presso la palestra della scuola, grazie all’apporto dell’Asl Roma 3: ancora non si sa l’esito del loro test.

