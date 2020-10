Covid-19 negli Uffici del X Municipio, positivo un dipendente. Chiuse le sedi di Ostia, Acilia e Infernetto

Ostia – Nelle ultime ore è risultato positivo al Covid-19 un dipendente del X Municipio di Roma Capitale, incaricato come autista per trasferire le pratiche da un ufficio all’altro municipale.

Proprio questo mestiere ha spinto l’uomo a visitare negli scorsi giorni tutte le sedi del Municipio lidense, veicolando probabilmente il virus.

L’Asl Roma 3 ha comunicato come tutti i dipendenti municipali dovranno rimanere in casa, fermando anche le attività della politica locale. La stessa azienda sanitaria ha richiesto anche l’immediata sanificazione di questi Uffici comunali presenti sul territorio del X Municipio.

Gli uffici municipali dovrebbero rimanere chiusi oggi e domani, con la decisione del X Municipio arrivata ieri sera dopo aver saputo della positività al Covid-19 del proprio dipendente.

Attualmente i lavoratori degli uffici municipali lavoreranno in smart working, considerato come rimangono chiuse le sedi di piazza Capelvenere, via del Lido, l’Ufficio Tecnico, il Palazzo del Governatorato, via del Martin Pescatore e via Passeroni.

La Asl Roma 3 darà a breve disposizione sulla fruizione dei tamponi da dare i dipendenti, facendo uscire anche una nota sul loro stato di quarantena.

