Covid nel X Municipio, Picca (Lega): “Solidarietà ai dipendenti comunali, al lavoro nonostante le criticità”

Ostia – “In queste ore gli Uffici del X Municipio di Roma Capitale sono stati chiusi al pubblico – afferma Monica Picca, Capogruppo della Lega in X Municipio -, poiché l’Asl ha rintracciato la positività di un autista al Covid-19: l’uomo per il suo lavoro ha frequentato tutte le sedi del Municipio negli ultimi giorni, rendendo necessaria questa chiusura di massa nel territorio lidense”.

“Oggi voglio portare la mia solidarietà e vicinanza a tutti i dipendenti del X Municipio – prosegue Monica Picca -, costretti da tempo a lavorare in situazione che definirei ‘estrema’. Nei locali comunali dove si svolge l’attività col pubblico spesso mancano i vetri divisori, come non mancano di rado nel nostro territorio casi di aggressione ai dipendenti comunali. I nostri lavoratori devono operare in sicurezza e soprattutto senza il pericolo di contrarre eventuali contagi da Covid-19: porterò la questione all’interno del Consiglio municipale per discuterla e risolverla nel minor tempo possibile”.

