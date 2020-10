Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: trema la nazionale portoghese

Lisbona – “Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus“. E’ la notizia che pubblicano i quotidiani portoghesi A Bola e O Jogo nelle edizioni online. “Cristiano Ronaldo – scrive A Bola – è stato esonerato dagli impegni della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covi-19 e per questo non sarà disponibile per la partita in programma contro la Svezia”. A confermare la positività del bomber bianconero al Covid-19 la Federcalcio Portoghese che precisa: Cr7 è in isolamento e asintomatico (fonte Adnkronos)