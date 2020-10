Dragona, Zannola e Di Matteo: “Arretrare lo ‘stop’ tra via Casini e viale dei Romagnoli per migliorare la viabilità”

Ostia X Municipio – Il consigliere Pd in assemblea capitolina Giovanni Zannola ha presentato una richiesta ufficiale all’assessore ai Lavori Pubblici e al Direttore del X Municipio affinché venga risolto un problema di viabilità in zona Dragona: in sostanza, si suggerisce l’arretramento della segnaletica orizzontale di ‘stop’ collegata all’impianto semaforico tra via Carlo Casini e viale dei Romagnoli.

“Il problema – spiega nel dettaglio Leonardo Di Matteo, responsabile Mobilità e Trasporti Pd Roma – è rappresentato dalla difficoltà per gli autoveicoli, per i bus della linea 04B e per altri mezzi pesanti adibiti a trasporto merci, di svoltare a sinistra da via Casini. L’attuale linea di arresto, infatti, è molto avanzata ed impedisce il transito in sicurezza per chi si immette su viale dei Romagnoli in direzione Roma.”

“La stessa segnalazione è stata inoltrata anche dalla Polizia Locale del X Gruppo Mare, a seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso mese di marzo – prosegue Zannola – aspettiamo dagli uffici competenti e dall’amministrazione municipale la risoluzione di questo problema in tempi brevi, per dare risposte ai cittadini e agli operatori del trasporto pubblico.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio