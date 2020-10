Fisco, il ministro Gualtieri: “Riforma in 3 anni, assegno unico per la famiglia dal 2021”

Roma – La riforma fiscale abbraccerà un arco “triennale” attraverso anche “una legge delega” che intendiamo adottare “già a partire dal 2021” con l’assegno unico per la famiglia, le cui modalità e tempistica sono in fase di approfondimento “in raccordo con il percorso parlamentare della Legge delega”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio congiunte. (fonte Adnkronos)