Paola Piazzolla terza agli Europei nel singolo PL: “Dopo un periodo difficile, questo è il premio”

Poznan – Il suo primo Campionato del Mondo da assoluta l’ha vinto nel 2018. Durante la competizione iridata di Sarasota, dove l’Italia vinse in modo strepitoso tantissime medaglie, Paola si era portata a casa il titolo nel quattro di coppia.

Era stata protagonista in quella finale mitica per le azzurre. E il suo canottaggio del cuore l’aveva ripagata. Nello stesso anno aveva replicato il successo avuto in Florida, nella categoria Under 23. E poi si era piazzata quinta nella tappa di Coppa del Mondo e proprio a Poznan. E’ tornata allora nella stessa località per riprendersi probabilmente una piccola rivincita personale: “E’ stata dura, ma mi godo il bronzo”. Lo dichiara una rasserenata Piazzolla a margine della premiazione in Polonia.

La campionessa dei remi del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco è molto felice. Ha conquistato il terzo posto nel singolo femminile dei pesi leggeri. Da sola in barca, con i propri pensieri e i sogni da realizzare. Spingono sempre in un uscio poco grande, quando sono tanti. E Paola ce li ha. E quell’uscio lo ha ingrandito lei, con la sua forza e con quella volontà che l’hanno fatta salire la scorsa domenica, sul terzo gradino del podio continentale. Una senior Paola. A tutti gli effetti. Lei stessa prosegue a dichiarare, come riporta il sito ufficiale della Federcanottaggio: “La mia prima medaglia in singolo. Ho trascorso un periodo difficile. Dedico questa vittoria alla famiglia Pettinari”.

Sorride Paola nella foto pubblicata canottaggio.org. Manca poco per il 2021. Il desiderio ambito è quello. Lo stesso per tutte e per tutti. Anche nel canottaggio. Le Olimpiadi di Tokyo. E Paola vorrà ancora gioire del podio.

Le dichiarazioni di Paola Piazzolla

“E’ stata molto dura, non sono mai riuscita a distendermi e dunque ho fatto molta fatica. Alla fine nonostante tutto mi è parso di rientrare sull’olandese ma ero veramente sfinita, e comunque mi godo questo bronzo. Sono molto felice perché non solo è la mia prima medaglia in singolo, ma anche perché penso che nessuno credesse in me, ho trascorso un periodo difficile e se sono qui lo devo a Leonardo Pettinari, che ringrazio per tutto questo e per avermi sostenuto in ogni momento. Grazie poi alla mia famiglia e a tutta la famiglia Pettinari”.

