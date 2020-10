Roma – Non ci hanno creduto gli agenti del II Distretto Salario Parioli, diretto da Giuseppe Rubino, alla versione data loro dal 34enne quando lo hanno fermato per un controllo: “sto solo prendendo un caffè con un amico”, ha detto.

Da tempo gli investigatori stavano monitorando il 34enne, per il sospetto che trasportasse droga occultata all’interno della sua macchina. Ieri, nel pomeriggio, il controllo sulla via Tiburtina. Dapprima gli agenti hanno perquisito l’uomo, poi la perquisizione è stata estesa anche alla macchina.

Ed è qui, nascosto dietro un seggiolino posizionato sul sedile posteriore lato passeggero, che gli agenti hanno trovato, in un panetto sigillato con pellicola trasparente e nastro adesivo di colore nero con lo stemma di un leone bianco, 1 kg e 100 grammi di cocaina.

Al termine della operazione, l’uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

