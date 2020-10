Sabaudia, l’architetto Luca Perfetti è il nuovo dirigente dell’Area Vasta Tecnica

Sabaudia – Ha preso servizio nella giornata di ieri, 12 ottobre, il nuovo dirigente dell’Area Vasta Tecnica del Comune di Sabaudia: è Luca Perfetti, architetto classe 1967 con all’attivo una pluriennale esperienza nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali.

Perfetti andrà a garantire le fondamentali funzioni dell’Area Vasta, inclusa la normale attività degli Uffici comunali ad essa afferenti, e sostituirà l’architetto Carlo Colecchia, in aspettativa per i prossimi 5 anni a seguito della nomina a vicedirettore dell’Arpa Lazio.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale do il benvenuto all’architetto Perfetti, rivolgendo lui i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro nell’interesse della collettività di Sabaudia. Auspico sin dal principio un dialogo fattivo e propositivo soprattutto in merito alle annose problematiche del territorio legate all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’edilizia privata”, ha commentato la sindaca Giada Gervasi.

