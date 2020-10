Scuole, Ardea Domani lancia un questionario per le famiglie: “Cambiare è possibile”

Ardea – “Un questionario online per capire i bisogni delle famiglie e degli studenti in tema di scuola, con l’obiettivo di riportare il mondo della scuola al centro della riflessione e della discussione pubblica nei prossimi mesi, delineando proposte e priorità per una riforma del mondo scolastico che garantisca opportunità e servizi adeguati alle famiglie offrendo al tempo stesso un pieno riconoscimento ai diritti dei più piccoli di giocare, imparare, socializzare”. A renderlo noto, è il movimento civico Ardea Domani.

“Simbolo di collegamento tra generazioni, – spiega Ardea Domani – le scuole rappresentano il termometro per misurare lo stato di salute di una società. Dal modo in cui una comunità cittadina si prende cura delle sue scuole si può capire anche come sarà il futuro di una Città.

Una società virtuosa deve stimolare l’educazione e deve essere un soggetto attivo nello sviluppo dei cittadini di domani. Non è solo una questione politica, ma un tema che interessa tutti: bambini, genitori, insegnanti, personale della scuola, ma anche associazioni, realtà sportive, organizzazioni che si occupano e preoccupano dell’educazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

“Il questionario, – conclude – compilabile online in forma anonima, vuole fotografare nel dettaglio criticità e potenzialità delle nostre scuole e delineare proposte e priorità. Dobbiamo fare rete e progettare un sistema virtuoso di servizi di supporto per le famiglie di oggi e i cittadini di domani. Cambiare è possibile. Ma dipende da ognuno di noi”.

Il questionario è disponibile al seguente link

