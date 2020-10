Spaventosa tromba d’aria a largo di Ventotene

A quanti non sono abituati allo spettacolo che si è prospettato stamattina a largo delle coste di Ventotene, una tromba d’aria, appare spaventosa. Per gli isolani “niente di particolare”. Si tratterebbe, infatti, di “fenomeni che ci fanno assistere a spettacoli unici – dice un ventotenese -, ma durano pochissimo. In breve si esauriscono”.

Sembra si tratti di avvenimenti frequenti che si verificano a largo della costa di Ventotene. “In alcune occasioni – prosegue l’isolano – sono durate fino a cinque minuti. Ma nella maggior parte dei casi si esauriscono come si avvicinano a terra”.

Anche “o’maletiempo” a Ventotene fa spettacolo, quindi.

Seppure un caso eccezionale sembra essersi verificato nel settembre di cinque anni fa. Qualcuno ricorda che in quell’occasione “ha raggiunto l’isola provocando bei danni: alberi sradicati barche volate e tettoie divelte”.

Per fortuna oggi si è trattato solo di una rappresentazione della natura che non ha avuto conseguenza alcuna su persone o oggetti, esaurendosi a largo delle coste dell’isola.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ventotene