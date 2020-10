Roma – Arriva il nuovo Dpcm del Governo (leggi qui), che tenta di limitare i contagi in crescita di Covid-19. L’ironia si sbizzarrisce sul web, considerata il pugno di ferro delle Istituzioni sul tema degli assembramenti. Sono numerosi infatti gli utenti social che hanno deciso di scherzare con dei meme su questo nuovo decreto, creando esilaranti scenette per l’occasione. Di suo, il premier Giuseppe Conte ha deciso una linea dura per non buttare via i sacrifici fatti da marzo. Infatti il Premier afferma: “Le nuove misure comporteranno sacrifici ulteriori, ma con questi potremo affrontare la nuova fase. Dobbiamo evitare di far ripiombare il paese in un lockdown generalizzato” (leggi qui).

