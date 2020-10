Terracina, una targa in memoria di Iudicone: storico attivista del Wwf

Terracina – Una targa in memoria di Giovanni Iudicone, lo storico attivista del Wwf morto il 13 marzo scorso e vincitore del Panda d’oro nel 2016.

Litorale pontino, gruppo che fa parte dell’associazione Wwf Litorale laziale, alla presenza dei familiari di Iudicone, due giorni fa, in una cerimonia privata, hanno posto una targa in memoria dell’attivista, nel parco della Fossata a Terracina, ai piedi dell’albero di Bagolaro, donato dagli amici del Wwf e piantato ieri da Idea Verde.

“Non è un caso che – hanno detto i componenti di Litorale pontino – la cerimonia sia stata fatta contemporaneamente alla Marcia per la Pace Perugia Assisi, alla quale Giovanni Iudicone, uomo di pace, ha più volte dato il suo contributo di organizzazione e partecipazione.

Come già annunciato, l’evento pubblico per ricordare questa figura così importante per la nostra città, è stato annullato per motivi di sicurezza legati alla pandemia in corso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina