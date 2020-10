Vaticano, riunione online per il C6: “La riforma della Curia Romana è già in atto”

Città del Vaticano – Nel pomeriggio di oggi ha avuto luogo un incontro del Consiglio dei Cardinali che, a causa della situazione sanitaria globale, si è svolto online. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Anche Papa Francesco ha partecipato alla riunione, collegandosi da Casa Santa Marta. Nel suo intervento Francesco ha sottolineato come “la riforma sia già in atto, anche sotto alcuni aspetti amministrativi ed economici”.

Durante i mesi estivi il Consiglio ha avuto modo di lavorare via internet sul testo della nuova Costituzione Apostolica la cui bozza aggiornata è stata presentata al Pontefice. Secondo la prassi consueta, i Dicasteri competenti stanno ora procedendo alla lettura del testo. L’incontro di oggi era stato convocato per riepilogare il lavoro fatto e per studiare come sostenere l’attuazione della nuova Costituzione, una volta promulgata.

Il prossimo incontro è fissato per il mese di dicembre e si svolgerà sempre via Internet, a causa della situazione sanitaria, secondo il piano già stabilito. All’incontro si sono collegati i Cardinali Oscar A. Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick ÒMalley, Oswald Gracias, mentre dal Vaticano si sono connessi i Cardinali Pietro Parolin e Giuseppe Bertello, il Segretario del Consiglio, Monsignor Marcello Semeraro, e il Segretario Aggiunto, Monsignor Marco Mellino.

