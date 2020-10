Bomba d’acqua su Ladispoli e Cerveteri: strade allagate e mini black out

Bomba d’acqua sul litorale, e le strade di Cerveteri e Ladispoli si allagano trasformandosi in fiumi. A Cerveteri la situazione è pessima coi tombini straripanti. All’altezza del semaforo proprio all’entrata della cittadina etrusca le automobili devo letteralmente guidare in un piccolo lago che occupa ora la discesa principale di via Settevenepalo e il cavalcavia che porta a Ladispoli. L’acqua, che per via della fisionomia del paese tende ad accumularsi da anni davanti al mobilificio Badini, ha invaso di nuovo le strade. Il sistema fognario non regge e si susseguono danni agli impianti energetici.

Allagata anche Cerenova, che colleziona continue pozze e pozzanghere lungo la caserma sul lato dell’Aurelia. Inoltre, in alcune zone di Cerveteri, sempre a causa del temporale, si sono verificati diversi black ou. A Ladispoli le cose non cambiano: l’acqua sta creando problemi soprattutto nella zona industriale, dove le strade sono completamente allagate.

(Il Faro online)