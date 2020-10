Bonus affitti Covid-19 a Formia, l’amministrazione: “Abbiamo fatto tutto secondo le regole”

L’amministrazione comunale di Formia interviene sui “Bonus affitti Covid-19” specificando quali sono state le procedure adottate e rispondendo alle accuse ricevute in merito.

“Spesso – scrive in una nota la pubblica amministrazione – si è abituati a scrivere senza cognizione di causa, ma nel caso di specie comunichiamo che il Comune di Formia ha pubblicato già lo scorso mese di agosto la graduatoria dei beneficiari per il ‘Bonus affitti covid-19’”.

Proprio in relazione all’elenco redatto circa coloro che rientrano nel diritto indicato dal Comune di Formia fanno sapere che “su 469 domande pervenute, 340 quelle accettate e ratificate dalla Regione Lazio.

La Regione ha contestualmente erogato i fondi al Comune che, dallo scorso mese di settembre, ha provveduto ad effettuare tutti i pagamenti.

I criteri usati dal Comune di Formia sono stati esattamente quelli consigliati dalla Regione Lazio e ciò lo dimostra il fatto che l’ente regionale abbia accolto un così gran numero di domande comportando per tanto una rideterminazione delle cifre erogate.

Forse è bene – concludono dal Palazzo municipale di via Vitruvio -, soprattutto per associazioni che si occupano di sociale, prendere informazioni dagli organi istituzionali in merito prima di scrivere, evitando la speculazione su temi così delicati”.

