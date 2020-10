Catini attacca l’Amministrazione: “Passoscuro è sempre più disastrata”

Fiumicino – “Sulla questione di Passoscuro, dove l’Amministrazione avrebbe valorizzato il territorio con un parcheggio e con la cura delle dune (leggi qui), inviterei la stampa e i cittadini a venire a vedere con i propri occhi quanto siano disastrate queste aree che più di una volta abbiamo denunciato mostrando il degrado ambientale”. Così, in una nota, Massimiliano Catini di Azione Fiumicino.

Catini, poi, torna a chiedere spiegazioni sull’utilizzo dei fondi Covid-19. “Se le associazioni di volontariato chiedono aiuto a gran voce per sostenere le famiglie – prosegue -, dobbiamo rivolgerci per l’ennesima volta all’Amministrazione comunale per chiedere conto dei contributi per il Covid e di come intendano affrontare questa emergenza sociale”.

“Infine, per quanto riguarda le proroghe delle concessioni demaniali, ad oggi la legge prevede fino al 2033, ma parrebbe che Fiumicino voglia prorogare solo in parte: un’altra stortura interpretativa. Vogliamo chiarezza e soprattutto che questa Amministrazione smetta di prendere in giro i cittadini con annunci più o meno di facciata“, conclude Catini.

