Contrasto alla povertà educativa: proseguono, nel X Municipio, i tavoli partecipati del progetto Doors

Ostia X Municipio – Si è svolta la nuova sessione dei Tavoli di Programmazione Territoriale nell’ambito del progetto Doors e RelAzioni a catena, finanziati dall’impresa sociale Con i Bambini.

Gli incontri sono avvenuti il 25 settembre ed il 12 ottobre presso il Teatro del Lido di Ostia, presidio culturale del progetto Doors, coordinato nel Municipio Roma X dall’associazione culturale Affabulazione in collaborazione con Magazzino dei Semi.

I tavoli rientrano in una strategia condivisa con la rete degli stakeholder locali finalizzata a favorire una condivisione delle risorse formali e non formali, istituzionali e non istituzionali intorno al tema del contrasto alla povertà educativa e al rafforzamento della comunità educante.

La metodologia applicata richiama il principio della sussidiarietà verticale ed orizzontale e ricalca le impostazioni generali del piano sociale municipale (L. 328/2000), che ha subito sospensioni e rallentamenti nel corso degli ultimi anni in alcuni territori di Roma Capitale, dovuti a carenza di personale e/o a complessità organizzative.

L’emergenza Covid ha avuto l’effetto di aggravare le condizioni di salute fisica, economica e sociale dei nuclei familiari più fragili, sia italiani che ancor di più stranieri, esasperando le disparità e incrementando i fattori di rischio di esclusione sociale.

Le reti educative, sia scolastiche che di terzo settore sono chiamate a interpretare la fase storica con un rinnovato spirito di cooperazione, poiché solo la creazione di alleanze strategiche può rappresentare il terreno di sfida alla povertà educativa e culturale che colpisce i più deboli.

I tavoli di programmazione territoriale intendono ricostruire lo spazio pubblico del dibattito e della concertazione, hanno il fine di mitigare gli effetti drammatici della pandemia rafforzando gli attori della comunità educante, favorendo perciò sinergie progettuali e interventi di natura sistemica e integrata. Sono quindi processi di partecipazione democratica a partire dalle competenze e conoscenze che il terzo settore e le istituzioni possono condividere e riversare in un costituente Osservatorio, quale strumento di raccolta e interpretazione di dati qualitativi e quantititativi, utili ad una corretta lettura dei fabbisogni della popolazione e orientabili ad una più efficace riprogettazione delle politiche sociali.

In particolare il ‘tavolo intercultura’ è stato partecipato da 15 organizzazioni territoriali, impegnate a condividere strumenti di lavoro, dati, piattaforme, risorse materiali (sportelli legali, di mediazione culturale, supporto psicologico e orientamento, banche dati, ricerche, spazi).

Il prossimo incontro è previsto per il 29 ottobre al Teatro del Lido dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

