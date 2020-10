Corinavirus, l’Asl di Latina soddisfatta del sistema di prenotazione ai drive-in

Latina – “Da circa una settimana, dopo una fase di rodaggio – dice la direzione generale dell’Azienda sanitaria di Latina in una nota – , è stato introdotto il sistema di prenotazione per effettuare il tampone per lo screening o la diagnosi da SARS-CoV-2.

Fino ad oggi, fatto salvo laddove si sono verificati inevitabili incidenti tecnici, l’esperienza condotta deve essere considerata di estrema soddisfazione. Le code e i tempi di attesa si sono ridotti notevolmente e, progressivamente, effettuare un tampone sta diventando un’operazione relativamente semplice per i cittadini”.

Restano, però ancora alcune difficoltà. “Si rileva – scrive ancora l’Asl nella nota – qualche situazione di criticità per coloro che, nonostante la prenotazione indichi una fascia oraria nella quale recarsi al drive, si presentano molto in anticipo. Resta poi il fatto che non tutti sono informati sulle modalità di funzionamento e/o di accesso”.

Su quest’ultimo punto l’Azienda sanitaria specifica: “Questo comunicato ha l’obiettivo di rendere noto tutto quanto occorre al cittadino per l’effettuazione dei tamponi”.

Sono quattro i drive in permanenti sul territorio pontino: a Latina presso l’ex Istituto Sani, in viale Le Courbusier: aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 14; ad Aprilia sulla strada statale Pontina, in località Campoverde: aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14; a Priverno presso la Casa della Salute in via Madonna delle Grazie: aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 e a Gaeta presso l’ex ospedale Monsignor Di Liegro: aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14.

“Per l’accesso ai drive-in, ai fini dell’effettuazione del tampone antigenico (test rapido) o molecolare in base alle indicazioni mediche, è necessario presentarsi con ricetta medica dematerializzata (PNR) e copia della scheda SERESMI, oltre a un documento di identità e il codice fiscale.

Il cittadino interessato, per accedere al drive-in deve procedere alla prenotazione accedendo al sito aziendale ( www.ausl.latina ) ovvero digitando il link direttamente sul browser (https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf) o scannerizzando con apposita app, scaricabile gratuitamente, il QR”.

“A seguito della prenotazione – prosegue la direzione generale dell’Asl di Latina – l’utente riceverà un sms di conferma dell’avvenuta prenotazione con l’indicazione della fascia oraria di riferimento in cui presentarsi. La prenotazione, qualora ritenuta non più utile, può essere cancellata sempre agendo sull’sms ricevuto dall’Azienda di Latina. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, l’azienda ASL si trovi nella necessità di modificare il giorno della prenotazione, sia anticipandolo che posticipandolo, sarà inviato un nuovo sms riportante le nuove indicazioni.

Il servizio di prenotazione è stato organizzato per migliorare l’accessibilità al drive-in evitando code e lunghe attese. Affinché i tempi di effettuazione siano ridotti al minimo, è importante che tutti i cittadini rispettino l’orario di riferimento ricevuto con l’sms.

In questo caso, infatti, l’effettuazione del tampone, operazione che richiede pochi minuti tra accettazione amministrativa ed esecuzione del test, potrà richiedere un tempo complessivo variabile tra i 30 e i 60 minuti. Considerando tali motivi, è del tutto inutile presentarsi al drive-in nelle ore precedenti l’apertura delle attività o in orari molto lontani da quello di riferimento”.

Per fornire indicazioni ancora più dettagliate a coloro che non hanno seguito la procedura indicata l’ASL di Latina dichiara di “non assicurare l’esecuzione del test a chi è sprovvisto della ricetta medica e/o della prenotazione. Uniche eccezioni sono rappresentate dai pazienti che devono effettuare un ricovero ospedaliero o che devono partire per una destinazione per la quale è necessario dimostrare, alla partenza o all’arrivo, la negatività al test. In questi ultimi casi, le persone interessate, si possono presentare al drive-in anche senza prenotazione ma con la documentazione comprovante la necessità del tampone (per es. i documenti di viaggio per chi deve partire, ricevuta dell’avvenuto pagamento).

Al momento dell’accesso al drive-in, il personale addetto potrà anticipare, rispetto l’ordine cronologico di arrivo delle auto, l’effettuazione del tampone alle donne in gravidanza, ai bambini al di sotto dei 6 anni, e alle persone fragili. Tali valutazioni saranno effettuate in considerazione dei tempi di accesso al drive-in”.

A parte le prenotazioni e ai cittadini in partenza per Paesi esteri “ai drive-in accedono anche persone inviate dal dipartimento di Prevenzione. In questi casi, la prenotazione è effettuata direttamente dagli operatori del Dipartimento. Anche in tali occasioni, le persone interessate riceveranno l’sms di conferma corredato dalla fascia oraria di riferimento.

Oltre ai drive-in permanenti, l’ASL di Latina, si riserva di organizzare drive-in straordinari allo scopo di verificare il grado di diffusione della SARS-CoV-2 a fronte di possibili cluster. In questi casi, l’accesso al drive-in può essere regolamentato direttamente dal Dipartimento di Prevenzione (per esempio scuole) oppure lasciato libero alle persone che ritengono di aver avuto un contatto con un positivo. In questa ultima ipotesi, pur non essendo necessaria la ricetta medica per l’effettuazione del tampone, resta indispensabile la prenotazione secondo le modalità precedentemente descritte”.

