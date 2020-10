Coronavirus, D’Amato: “Sui fatti gravi di Civitavecchia un ringraziamento a Magistratura e Carabinieri”

Roma – “In merito ai fatti gravi di Civitavecchia – afferma Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio – voglio rivolgere un ringraziamento alla Magistratura e all’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto che ha permesso di far emergere una truffa sui tamponi falsi e alla Asl Roma 4 che ha collaborato con gli inquirenti. Immediati i provvedimenti nei confronti di chi ha compiuto questa infamia ai danni dei cittadini e del Sistema sanitario pubblico in un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo”.

