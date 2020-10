Covid-19 ad Anzio, il Sindaco: “Più controlli su movida e scuole”

Anzio – Più controlli sugli assembramenti notturni dei giovani sul territorio comunale ed all’esterno degli edifici scolastici, negli orari di ingresso ed uscita degli alunni; maggiore collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, che tornerà ad effettuare il servizio notturno; accertamenti dell’Asl, congiuntamente al Comune, per monitorare il rispetto di tutte le direttive sanitarie (interventi di sanificazione ed eventuali ordinanze di chiusura temporanea dei locali); campagne di sensibilizzazione sull’uso degli strumenti di prevenzione; verifiche serrate sull’orario di chiusura dei locali e dell’intero comparto della ristorazione, sull’utilizzo della mascherina e sul rispetto di tutte le direttive del Dpcm, annunciato durante la scorsa notte.

Sono alcune delle decisioni assunte nel corso del tavolo di lavoro istituzionale di ieri mattina, a villa Corsini Sarsina, convocato dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per attivare tutta una serie di controlli preventivi per limitare la diffusione del Covid-19. All’incontro hanno partecipato la Polizia di Stato, i carabinieri, l’Asl Roma 6 ed ovviamente l’Ufficio Comunicazione Istituzionale, la Segreteria del Sindaco, l’Ufficio Ambiente, unitamente al Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio ed al Datore di Lavoro dell’Ente, Angela Santaniello.

“In nottata abbiamo appreso dei nuovi provvedimenti del Governo – afferma il sindaco, Candido De Angelis – ed immediatamente ci siamo attivati per fare il punto della situazione e per apportare alcuni aggiustamenti, nell’ambito delle azioni per la prevenzione del virus. Saranno comunque incrementati i controlli per evitare assembramenti e per verificare il rispetto delle direttive, anche se ritengo fondamentale il senso civico di tutti per superare, prima possibile, questo complicato periodo storico“.

