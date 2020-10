Pomezia – La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Pomezia: una visita a sorpresa questa mattina per gli studenti, i docenti e il personale dell’istituto Copernico.

La Ministra, infatti, ha incontrato il dirigente scolastico, che l’ha accompagnata per un giro dell’istituto e le ha illustrato la riorganizzazione dell’attività didattica ai tempi del Covid. Ad accogliere la Ministra anche il sindaco Adriano Zuccalà, l’assessora Miriam Delvecchio e la consigliera regionale Valentina Corrado.

“Una bella sorpresa per Pomezia – commenta il primo cittadino –. La visita della Ministra conferma quanto sia alta l’attenzione per le scuole del nostro territorio, come già dimostrato in occasione dello stanziamento di 30mila euro per i lavori di ripristino e per l’acquisto dei materiali rubati poco meno di un mese fa all’interno dello stesso istituto scolastico. Ringrazio ancora una volta la Ministra Azzolina per la sensibilità mostrata e per la cura che quotidianamente presta a tutto il mondo scolastico con il suo lavoro”.

