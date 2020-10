Covid-19: positivo un consulente del Comune di Nettuno, ad Anzio 79 contagi

I casi positivi al coronavirus nel Comune di Anzio sono ben 79.

A darne comunicazione è il Comune di Anzio tramite l’Asl Roma 6 che specifica anche che ci sono “due persone guarite e tre nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore”. Dei nuovi contagiati l’amministrazione comunale rende noto, inoltre, che “10 sono ricoverati in ospedale e 69 si trovano in isolamento domiciliare”.

In relazione a questa impennata di casi il sindaco del Comune di Anzio, Candido De Angelis, invita la cittadinanza a “rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus”.

Purtroppo c’è anche un’altra situazione che crea allarme ed è il contagio di un consulente esterno del Comune di Nettuno.

Questo nuovo positivo all’interno del Palazzo comunale di Nettuno ha indotto l’Asl Roma 6 a svolgere “un’indagine epidemiologica”.

Come da protocollo è stata disposta la sanificazione della struttura e tutti i dipendenti che sono venuti in contatto diretto, nelle ultime 48 ore, con la persona risultata positiva sono stati posti in smart working.

Si registrano, inoltre, altri due casi positivi entrambi con cluster noto. Uno di questi, con patologie pregresse, è stato ricoverato in ospedale. Attualmente i positivi a Nettuno sono diciannove.

