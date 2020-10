Fiumicino, Baccini: “Palestre riaperte solo grazie ai consiglieri di opposizione”

Fiumicino – “Riaprono le palestre a Fiumicino grazie alle proteste dei consiglieri delle opposizioni e della forte manifestazione delle associazioni sportive. Il ravvedimento tardivo del Sindaco ha comunque impedito a migliaia di persone di non poter praticare lo sport per ben due mesi”. Questo il commento di Mario Baccini, leader del centrodestra e liste civiche in Consiglio Comunale, al provvedimento di riapertura delle palestre a favore delle associazioni sportive (leggi qui).

“Da allora nulla è cambiato sul piano normativo. Questo è un modo di amministrare la cosa pubblica in modo personalistico e con scarse competenze”, conclude Baccini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino