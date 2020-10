Fiumicino, tornano a salire i casi di Covid-19: sono 34 i positivi

Fiumicino – Due nuovi casi di Covid-19 a Fiumicino nella giornata di oggi, 14 ottobre.. Ad annunciarlo, riportando i dati forniti dalla Asl Roma 3, è il sindaco Esterino Montino.

“C’è una leggera risalita nel numero di persone contagiate da Covid-19 nel nostro territorio – spiega Montino -. Oggi sono 34 i positivi, due più di ieri, e sempre 10 le persone in sorveglianza attiva. Come già detto più e più volte non possiamo stare tranquilli, la possibilità di essere contagiati è sempre dietro l’angolo se non si seguono tutte le prescrizioni degli organi sanitari per evitare che questo avvenga: l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, l’igienizzazione frequente delle mani e il distanziamento tra persone”.

“La situazione a livello nazionale – conclude – vede un innalzamento dei contagi. Ciò ha portato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a firmare il nuovo Dpcm di ottobre (leggi qui) che prevede nuove restrizioni, che invito tutti a seguire con attenzione, come la chiusura di bar e ristoranti alle ore 24 e il divieto di sostare di fronte ad esse dopo la 21 e l’invito a evitare feste in casa con più di sei persone”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino