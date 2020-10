Giocattoli in arrivo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Formia

Domani, 15 ottobre, alle 12 nella sala conferenze della direzione dell’ospedale civile “Dono Svizzero” di Formia in via Appia lato Napoli, lo staff di TLC Telecomunicazioni di Formia consegnerà nelle mani della Primaria del reparto di Pediatria, la dottoressa Giovanna Colella, alcuni giochi che sono frutto del concorso per bambini “Super B e il Coronavirus”.

Una bambina della Sardegna, Rachele, vincitrice del secondo premio del concorso, ha scelto di donare i giochi all’ospedale di Formia. Inoltre, la donazione è stata incrementata da TLC Telecomunicazioni e da Orlandi Giocattoli a favore dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Alla cerimonia sono stati invitati il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati, il sindaco di Formia Paola Villa. Saranno presenti la primaria di pediatria, la dottoressa Giovanna Colella e il vice direttore sanitario, il dottor Nunzio Manciagli.

Giuseppe Del Prete, amministratore di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Abbiamo creato il concorso “Super B e il Coronavirus” per dare speranza ai bambini durante la fase del lockdown. Dal concorso è scaturito un libro che raccoglie i disegni creati dai bambini. Da ciò, è nato il gesto bello di una bambina che ha voluto sostenere altri bambini meno fortunati. Ringrazio la direzione della Asl di Latina, Giovanni Orlandi di Orlandi Giocattoli, Luigi Passerino di Passerino Editore, la dottoressa Giovanna Colella e il nostro Marco Bove per la disponibilità”.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nata nel 2004 a Formia, fondata da Giuseppe Del Prete. TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia, internet, connettività, fibra aziendale. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia a costi contenuti, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su www.tlctel.com o 800132824.

L’accesso all’evento sarà limitato viste le norme di sicurezza anti-Covid.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia