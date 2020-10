Grandine sulla via Pontina, code e traffico in tilt da Aprilia a Roma

Roma - Il maltempo flagella il Lazio e la Capitale, mettendo in crisi il trasporto sulle principali arterie della regione, come sta accadendo in questi minuti sulla via Pontina, dove si registrano code per grandine da Aprilia al Gran Raccordo Anulare, in entrambi i sensi di marcia. Lo rende noto, sui suoi profili social, Astral Infomobilità.