Incidente sull’autostrada A12 Roma-Tarquinia: diversi feriti

Tarquinia – Traffico in tilt sull’Autostrada A12 “Roma-Tarquinia” in direzione Fiumicino, dove nel pomeriggio di oggi 14 ottobre è avvenuto un incidente nel quale si sono registrati diversi feriti. La circolazione è stata deviata sulla corsia di emergenza, e dalle 18:25 è stata riaperta anche quella a marcia lenta.

