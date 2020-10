Ladispoli, proseguono i lavori per il regolamento di taxi e Ncc

Ladispoli – In attesa che la Commissione Commercio prima ed il consiglio comunale poi prendano esame il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea ovvero taxi e noleggio con conducente autovetture, noleggio con conducente autobus, noleggio con conducente ambulanze, proseguono gli incontri con gli addetti ai lavori.

“Giovedì scorso, 8 ottobre con la dott.sa Sabrina Bodò abbiamo incontrato i titolari delle licenze Ncc, giovedì prossimo 15 ottobre – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – sarà la volta dei tassisti.” Scopo dei tavoli di confronto apportare eventuali miglioramenti al regolamento, che poi sarà sottoposto, successivamente, dopo il passaggio in commissione, al voto del Consiglio Comunale.

“L’incontro con i titolari della licenza Noleggio con Conducente è stato molto proficuo, il lavoro fatto dalla dott.sa Bodò è stato molto apprezzato. Mi auguro che avverrà lo stesso con i tassisti, il tutto nell’ottica di miglioramento della legislazione e partecipazione alla stesura del regolamento che – conclude l’assessore Lazzeri – andrà a migliorare le condizioni lavorative delle categorie e del servizio offerto ai cittadini”.