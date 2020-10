Nuoto sincronizzato, la Nazionale per gli impegni 2021: Europei e qualifiche olimpiche

Roma – La piscina è quella di Corso Colombo a Savona che, insieme al Centro Federale di Pietralata a Roma, rappresenta il quartier generale della Nazionale di nuoto sincronizzato.

La squadra è quella che ha partecipato agli ultimi Campionati del Mondo in Corea del Sud conquistando la medaglia d’argento con l’esercizio highlight. Inoltre sono state convocate otto ragazze e un ragazzo, Nicolò Ogliaro, che completano la rosa azzurra.

Ai tempi del coronavirus, tra lockdown e distanziamento sociale, diventa sempre più difficile anche allenarsi ma le nostre atlete e i nostri staff, con l’ausilio delle società e dei loro dirigenti, proseguono a lavorare in piena sicurezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Prima di ogni raduno la Nazionale si sottopone al test sierologico. Poi tutte al lavoro: 6/7 ore al giorno tra preparazione atletica e acqua.

Grande impegno, volontà e spirito di sacrificio. Sono il carburante che alimenta il motore della Nazionale che ha messo nel mirino le qualificazioni olimpiche dal 4 al 7 marzo 2021 a Tokyo, così come i prossimi Campionati Europei, previsti a Budapest dal 10 al 23 maggio 2021. “Non vediamo l’ora di tornare a gareggiare”, afferma il direttore tecnico della Nazionale di nuoto sincronizzato Patrizia Giallombardo che insieme allo staff tecnico federale sta seguendo gli allenamenti a Savona. “Le qualificazioni olimpiche sono in nostro primo obiettivo. Con la prima squadra siamo tornate ad allenarci a pieno regime: tre settimane in collegiale e una a casa. Stiamo reimpostando gli esercizi che avevamo preparato lo scorso anno e che non abbiamo potuto presentare in gara. L’autore delle musiche questa volta è Antongiulio Frulio, già compositore di colonne sonore cinematografiche, collega del nostro Michele Braga”.

“Dopo il lockdown – continua Giallombardo – durante il quale siamo riamaste in contatto, abbiamo ripreso ad allenarci in piscina a giugno e luglio tra Savona e Roma e all’inizio di agosto abbiamo finalmente potuto gareggiare, grazie alla Federazione che ha organizzato a Savona gli assoluti estivi. A settembre siamo tornate in collegiale. Con le squadre giovanili, invece, per il momento prevediamo di avviare una serie di allenamenti via Zoom in video comunicazione senza raduni e spostamenti delle ragazze. Dovremmo iniziare tra una quindicina di giorni”. Al collegiale in svolgimento a Savona partecipa anche Nicolò Ogliaro, ragazzo impiegato nel duo misto della Nazionale B.

Tra gli agonisti in Italia ci sono già 15 ragazzi a testimonianza della crescita del movimento. “Un dato significativo e molto importante – commenta Giallombardo – anche se ancora un po’ limitato da fattori culturali. Il sincronizzato è ancora visto da alcuni come uno sport prevalentemente femminile ma noi ci stiamo lavorando. L’inserimento del doppio misto ai campionati assoluti si è rivelato uno stimolo in più per i nostri ragazzi. L’intenzione è quella di introdurlo anche nelle categorie giovanili. E c’è sempre il progetto della squadra mista”. Il raduno collegiale a Savona si conclude il 24 ottobre.

Mercoledì 7 ottobre, dopo la piscina, atleti e staff hanno festeggiato tutti insieme il 27esimo compleanno di Linda Cerruti. Alla singolista azzurra, che nel 2019 si è distinta con il successo nel solo alle World Series a Kazan, le medaglie d’argento nel doppio libero e tecnico alle finali di World Series a Budapest (in coppia con Costanza Ferro) e l’argento ai campionati del mondo a Gwangju negli highlight, lo staff ha organizzato un buffet con torta e pasticcini. “E’ una piacevole consuetudine – dice il direttore tecnico azzurro – Lo facciamo per tutti i compleanni. Poi tra di loro le ragazze si scambiano regali”.

Anche il duo mix a lavoro

Il duo misto, composto dal campione del mondo di Budapest 2017 e vicecampione a Gwangiu 2019 Giorgio Minisini (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro) e la sua nuova partner Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro) che ha raccolto il testimone dalla capitana azzurra Manila Flamini, neomamma di Allegra, campionessa iridata in coppia con Minisini a Budapest, ritiratasi all’indomani dell’argento ai mondiali coerani, è convocato per un collegiale a Pietralata lunedì 12 ottobre.

Convocati squadra per Savona – fino al 24 ottobre. Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Veronica Gallo (Plebiscito Padova), Sofia Mastroianni (RN Savona), Marta Murru (Marina Militare/RN Savona), Nicolò Ogliari (RN Savona), Enrica Piccoli (Fiamme Oro/Montebelluna Nuoto), Carmen Rocchino (Marina Militare/RN Savona), Federica Sala (RN Savona), Aurora Savi (RN Savona), Francesca Zunino (Fiamme Oro/RN Savona), Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto), Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Ambra Ciardiello (All Round Sport & Wellness), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto), Isotta Sportelli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto).

Nello staff, insieme al direttore delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, il tecnico responsabile dell’esercizio di squadra Roberta Farinelli, il tecnico responsabile dell’esercizio duo Yumiko Tomomatsu, i collaboratori tecnici Anastasia Ermakova e Giovanna Burlando, la fisioterapista Nadia Rocca, i preparatori atletici Greta Pagnotta, Mirco Ferrari, Natalia Titova e Valentina Rovetta, Nicole Cirillo, Davide Torreggiani, medico Gianfracno Colombo.

Convocati duo misto a Pietralata – fino al 24 ottobre. Giorgio Minisini (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro) e Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro). Lo staff, guidato dal direttore delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, sarà composto dall’assistente tecnico Rossella Pibiri, il medico di settore Gianfranco Colombo, la fisioterapista Sara Lupo, i preparatori atletici Annabella Cinti e Adolfo Lampronti.

(fonte@federnuoto)(foto@deepbluemedia)