Pomezia, il sindaco Adriano Zuccalà in visita al gruppo Epta

Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona Morcellini, l’Assessore Miriam Delvecchio e la Consigliera regionale Valentina Corrado hanno fatto visita alla sede di Pomezia di Epta – gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale – che ha realizzato una donazione di 100mila euro a favore del Comune di Pomezia durante l’emergenza sanitaria. Proseguono così le visite istituzionali alle aziende del territorio in un’ottica di valorizzazione del tessuto produttivo locale.

“Il Gruppo Epta – evidenzia la vice Sindaco – rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio, affermata con successo sul mercato internazionale. L’azienda è molto attenta alle tematiche ambientali, soprattutto nella fase produttiva dei materiali; ama i suoi prodotti e guarda al futuro mantenendo l’essenza e l’identità dei vari brand acquisiti facendo tesoro del know how accumulato in anni di esperienza e successi”.

“Epta – sottolinea il Primo Cittadino – è stata una delle imprese che maggiormente ha contribuito a supportare la nostra comunità durante il lockdown con una donazione di 100mila euro per le famiglie più in difficoltà. Un’azienda con oltre 50 anni di storia, presente da sette sul nostro territorio, che dimostra sensibilità e altruismo. Sono certo sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point”.

