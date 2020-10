Sabaudia, da lunedì 19 ottobre al via il servizio mensa nelle strutture dell’Infanzia

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia rende noto che riprende lunedì 19 ottobre 2020 il servizio di refezione scolastica in tutti i plessi comunali nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 che, come noto, per l’anno scolastico 2020/2021 prevedono attente misure mirate alla sicurezza di bambini e operatori.

“Alla luce di un tavolo tecnico che si è svolto nei giorni scorsi – spiega l’Amministrazione comunale – tra i rappresentati della ditta incarica del servizio, l’Ufficio comunale competente e i responsabili degli Istituti “G.Cesare” e “O.Cencelli” sono state delineate le nuove e necessarie modalità di espletamento dello stesso nelle strutture dell’Infanzia di Sabaudia centro e Mezzomonte, Borgo Vodice e Borgo San Donato.

È inevitabile in questo momento di emergenza sanitaria un cambiamento nella somministrazione dei pasti al fine di garantire il distanziamento interpersonale e la sanificazione degli ambienti. Gli operatori quindi non entreranno in contatto con i bambini e il menu sarà servito direttamente nelle singole classi la quali verranno sottoposte a pulizia prima e dopo il pranzo”.

“Il servizio – prosegue – sarà svolto dalla ditta E.P. spa, azienda qualificata del settore, che aveva iniziato la somministrazione nei mesi scorsi poi bloccata dal sopraggiungere della pandemia, e che proseguirà nel cammino già intrapreso nella scelta di pietanze equilibrate dal punto di vista nutrizionale, plastic free e prediligendo prodotti biologici e a chilometro 0.

Restano confermate le novità già introdotte, ovvero quella dell’attivazione di sistema informatizzato che consente alle famiglie di effettuare le iscrizioni e i pagamenti in modo telematico e di controllare da casa la situazione relativa ai propri figli accedendo ad un portale o anche semplicemente da uno smartphone.

Il sistema prevede la disponibilità di un “borsellino elettronico”, ovvero un credito virtuale da utilizzare per i buoni pasto; nuovi strumenti di pagamento e la possibilità di comunicare l’assenza dal servizio mensa, da parte dei genitori, attraverso l’utilizzo dell’App “Servizi Mensa”, del portale web “Novaportal” oppure attraverso uno squillo telefonico gratuito. Inoltre, i genitori hanno la possibilità di consultare i menù somministrati ai bambini e ogni altra informazione relativa alle presenze in mensa e all’“estratto conto” del borsellino”.

Come usufruire del servizio

Il primo passo da compiere è quello di richiedere le credenziali (è necessario disporre di un indirizzo mail) ed attendere la risposta di avvenuta ricezione che avverrà nel giro di 24 ore. Una volta ottenute le password sarà possibile effettuare il primo accesso al sistema dall’indirizzo: https://sabaudia.ristonova.it/novaportal/. La procedura è diversa per i genitori che abbiano già effettuato l’acceso al portale che potranno, invece, confermare o annullare le iscrizioni dei propri figli.

È possibile effettuare tali operazioni consultando il sito istituzionale del Comune di Sabaudia, selezionando sulla tendina Menu/Per i Cittadini/Mensa Scolastica dove sono pubblicate tutte le informazioni utili e accedere direttamente al portale per le iscrizioni.

