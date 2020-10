Ardea, riapre l’Anagrafe a Tor San Lorenzo: il Sindaco firma l’ordinanza

Ardea – Il comune di Ardea avrà una seconda delegazione: riapre l’anagrafe a Tor San Lorenzo. Il Sindaco Mario Savarese aveva accennato a questa possibilità già il mese scorso (leggi qui), ma ora arriva la conferma. Il primo cittadino, infatti, ha firmato oggi l’ordinanza “Apertura della Delegazione di Tor San Lorenzo”, presente in Albo Pretorio sul sito del Comune.

La decisione è stata presa per evitare assembramenti alla sede comunale di via Salvo d’Acquisto. “Il Sindaco ordina l’apertura della Delegazione di Tor San Lorenzo per permettere una migliore distribuzione dell’utenza ed una maggiore sicurezza socio-sanitaria”, si legge nel documento.

L’Amministrazione provvederà all’installazione di termoscanner, dispositivi di igiene nei bagni e cartellonistica sulla sicurezza e anti-Covid.

