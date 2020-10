Roma – Una bicicletta per vincere il tumore al seno. In sella verso un orizzonte migliore di guarigione e ampia prevenzione. Questi sono gli scopi dell’iniziativa che si rinnoverà domenica prossima a Roma. Torna allora la manifestazione amatoriale di ciclismo “Bicinrosa”. Una pedalata amatoriale appunto per le strade della Capitale, per promuovere l’esercizio fisico e la salute.

Inserita all’interno dell’evento #vialibera, percorrerà il tratto che va da Largo Corrado Ricci, passando per Piazza del Popolo e tornando ancora sul Largo Ricci. Un percorso di speranza e di forza, per le donne vincenti e quelle che stanno lottando contro una patologia sempre più guaribile. Bicinrosa raccoglie fondi specifici per questo ambito medico e già negli scorsi anni, tanti sono stati i partecipanti. Si parte il 18 ottobre alle ore 10,00. Nello splendido scenario di Roma e verso la vita.

E’ un’iniziativa solidale a cura della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione e di ASD Ciclismo Lazio.

Per l’edizione del 2020 verrà donata una speciale mascherina rosa, messa a disposizione da una paziente. Proteggersi dal Covid-19 e vincere il cancro al seno. Le donne possono tutto. E con la ricerca si rendono artefici del proprio destino: “Nessuno perde, tutti vincono”. Questo è lo slogan della manifestazione, volta a promuovere i corretti stili di vita. Lo sport aiuta a stare bene. Muoversi mette in circolo benessere ed elimina le tossine, fa bene all’umore e previene tante malattie. Anche quella che colpisce le donne al seno, ma loro sono più forti.

