Coronavirus a Fiumicino, trend in diminuzione: scendono a 31 i positivi

Fiumicino – “I dati trasmessi oggi dalla Asl Roma 3 sui positivi in città confermano il trend in leggera diminuzione”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino, che prosegue: “In questo momento ci sono nella nostra città 31 persone positive e 13 in sorveglianza attiva: registriamo un calo di 3 casi rispetto all’aggiornamento di ieri”.

“E’ un timido segnale positivo, ma che si inserisce in un quadro regionale e nazionale di segno diverso – sottolinea Montino -. Per questo dobbiamo stringere i denti e continuare a stare molto attenti”.

“Seguiamo le prescrizioni di sempre e quelle nuove – conclude il sindaco -: mascherina anche all’aperto e che copra naso e bocca, frequente igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno 1 metro. Evitiamo di radunarci in più di sei persone nelle case e comunque, anche in queste situazioni, prestiamo molta attenzione a mantenere le distanze. Tutti gli scienziati lanciano continui appelli alla massima prudenza: seguiamoli con grande attenzione”.

