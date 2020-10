Coronavirus in Vaticano, cluster nella caserma della Guardie Svizzere: undici i positivi

Città del Vaticano – Dopo i quattro casi di Covid-19 tra le Guardie Svizzere (leggi qui), le verifiche effettuate nella caserma dell’esercito dello stato più piccolo del mondo hanno portato alla scoperta di un cluster: salgono, infatti, a undici, in tutto, i militari contagiati dal virus.

A renderlo noto è lo stesso corpo militare, che precisa come sia “stato disposto da subito l’isolamento die casi positivi e si sta procedendo con gli opportuni ulteriori controlli. Nel frattempo, oltre a quanto già disposto dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per contenere l’infezione da Covid-19, sono state adottate le misure più utili, anche in termini della pianificazione dei servizi delle Guardie, ad escludere ogni rischio di contagio nei luoghi dove la Guardia Svizzera Pontificia presta servizio”. “La Guardia Svizzera comunicherà nei prossimi giorni gli ulteriori sviluppi sulla situazione“, conclude la nota.

