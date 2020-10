Covid-19, l’associazione Nuovo Domani insieme alla Misericordia per il Drive-in di Ciampino

Ciampino – “È partita oggi pomeriggio – comunica la Misericordia Confraternita di Fiumicino – una colonna mobile in direzione di Ciampino, dove le Misericordie d’Italia stanno raggiungendo il drive-in presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di via Appia Nuova in sinergia con la Protezione Civile Nuovo Domani“.

“Qui le realtà della Misericordia di Fiumicino e la Nuovo Domani installeranno i presìdi utili a fornire assistenza alle macchine in fila – prosegue la Misericordia di Fiumicino -. Va sottolineata la sinergia tra realtà associative impegnate nel settore della Protezione civile, sempre in strettissimo contatto con la cabina di regia della Regione Lazio che sta coordinando l’intero settore”.

