Fiumicino, Caroccia replica a Costa: “Basta polemiche inutili sul Ponte 2 Giugno”

Fiumicino – “Desidero spiegare al consigliere Costa, che non perde occasione per fare polemiche inutili, che le due ordinanze sul Ponte Due Giugno cui si riferisce (leggi qui) sono state fatte perché la prima prevedeva la chiusura del Ponte fino al 16 ottobre con esclusione di sabato 10 e domenica 11. Ma a causa di alcuni ritardi in fase di lavori in corso è stato necessario emanarne una seconda con la modifica sui giorni di alzata (leggi qui)”. Così, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Non appena abbiamo comunicato l’inconveniente si sono rimandate le alzate al sabato successivo, 17 ottobre, come da cronoprogramma della prima ordinanza per altro. Per quanto riguarda la manutenzione che viene fatta sporadicamente sul sistema elettromeccanico e meccanico dell’impalcato – aggiunge Caroccia -, voglio precisare che i lavori fatti negli anni scorsi hanno riguardato esclusivamente la parte legata al passaggio viario e pedonale del ponte e alla viabilità di collegamento allo stesso, oltre alla messa a norma sismica dell’impalcato e al sistema elettrico”.

“E’ stato speso circa 1 milione per l’ammodernamento anche di tutti i sistemi meccanici, elettromeccanici e idraulici. Le somme sarebbero state ben maggiori senza questi interventi, almeno il triplo, pertanto in attesa dell’ottenimento dei fondi necessari sporadicamente siamo costretti a fare dei piccoli interventi che costano poche migliaia di euro alla cittadinanza. Se il consigliere Costa ha una soluzione sia logistica che finanziaria migliore ce la comunichi, senza fare polemiche sterili per accattivarsi la simpatia politica di una manciata di pescatori”.

