Formia, al via il corso gratuito per arbitri di calcio 2020: ecco come iscriversi

Formia – L’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Formia, con sede all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli 175), sta organizzando il corso gratuito per arbitri di calcio rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età per formare i nuovi arbitri che scenderanno sui campi di calcio del Lazio fino al sogno di arrivare ai match della Serie A.

Il corso si svolgerà in modalità virtuale. Al termine delle lezioni, è previsto un esame di verifica che darà la possibilità di allenarsi presso il Coni di Formia, ricevere crediti formativi scolastici, ottenere la divisa ufficiale di gara Legea e la tessera Figc che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani e ricevere un rimborso per le gare dirette durante il corso della stagione.

L‘Associazione Italiana Arbitri (Aia) fa parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Figc e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. Il Comitato Regionale Arbitri Lazio si compone di 14 sezioni con 2.994 iscritti.

La sezione di Formia nacque nel 1988 per iniziativa dell’arbitro Vincenzo Lamberti, ospitata inizialmente presso la sede del Dopo Lavoro Ferroviario di Formia. Nel corso degli anni, la sezione è stata presieduta dagli arbitri Costantino Petronzio, Renato Iorio e Tommaso Tartaglione. Dal 2008 è presidente Francesco Nasta.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso telefonare ai numeri 3203318167, 3934784320, 0771770660 oppure scrivere a formia@aia-figc.it o tramite i canali Facebook e Instagram @AIA_Formia.

