Ladispoli, arriva il bando “Bonus Lazio km0”: cos’è e chi può richiederlo

Ladispoli – Promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio: è questo lo scopo del bando Bonus Lazio km0.

“Presentato ufficialmente martedì mattina – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – il bando prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro al settore ristorazione per acquisto prodotti agroalimentari del Lazio. Una bella boccata d’ossigeno per tutto il comparto, che rappresenta una voce importante anche nell’economia locale”.

Cos’è?

Il contributo a fondo perduto sarà concesso ai soggetti della ristorazione, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti Do (Denominazione di Origine), Ig (Indicazione Geografica) e Pat (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del territorio laziale con l’obiettivo di promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio. L’importo del contributo, che sarà ricevuto a fronte di una fattura già quietanzata per l’acquisto dei prodotti indicati dal bando, varia da un minimo di 500 euro – a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667 euro – e un massimo di 5.000 euro – per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667 euro.

Chi può richiederlo?

Potranno partecipare al bando, per cui saranno garantite procedure semplificate e tempestive, gli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio iscritta ai seguenti codici Ateco: ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12); ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50); catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00). Tutti i dettagli saranno disponibili dal 20 ottobre prossimo sul sito (clicca qui).

