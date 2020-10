Magionesi: “Ma quali ‘toppe’ a Passoscuro, ecco cosa abbiamo realizzato”

Fiumicino – “Abbiamo da poco inaugurato il nuovo parcheggio di Passoscuro (leggi qui) e qualcuno, invece di apprezzare, parla di ‘toppe’ fatte in quella località. Siccome è bene che alle cittadine e ai cittadini si dica la verità, ora vi racconto quali sono le ‘toppe’ di Passoscuro”. Lo dichiara Paola Magionesi, consigliera comunale del Pd.

“Partiamo dalle ‘toppe’ alla scuola, dove questa Amministrazione ha rifatto il tetto e la facciata mettendo fine definitivamente alle infiltrazioni d’acqua nello stabile, a tutto beneficio della sicurezza e del benessere dei bambini che la frequentano – ricorda la consigliera -. Poi abbiamo rifatto via Oliena e le strade limitrofe: un intervento che era nel piano delle opere dal 1998. Ci voleva questa amministrazione per realizzarla”.

“Un’altra ‘toppa’ è stata la messa in sicurezza e la tutela delle dune della riserva naturale, protette da recinzioni – prosegue Magionesi -. Prima del nostro intervento, erano piste per le corse di tutti quad della zona. Certo, qualche vandalo c’è ancora, ma la situazione è nettamente migliorata”.

“Infine, a servire anche Passoscuro, sta per aprire la Casa della Salute, a pochi chilometri dalla località – conclude la consigliera -. Un servizio essenziale sul piano della salute e la pandemia che stiamo vivendo ci ha ricordato quanto importanti siano i presidi di prossimità. Su quello stabile erano stati spesi 800 mila euro e poi era stato abbandonato. Uno spreco a cui questa amministrazione ha posto fine, contribuendo in maniera determinante a trasformarlo in servizio per la zona nord della città”.

“Queste sarebbero le nostre ‘toppe’ – conclude Magionesi -. Talmente ‘toppe’ che chi ci ha preceduti non ne aveva fatta nemmeno una“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino