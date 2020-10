Maltempo a Latina e provincia, centralino dei Vigili del fuoco rovente

I vigili del fuoco di Latina hanno lavorato incessantemente da ieri sera e per tutta la giornata di oggi a causa del maltempo.

Le richieste di intervento si sono susseguite dalle 20 di ieri sera alle 20 di oggi 15 ottobre. E sono state circa 50 le telefonate arrivate al centralino del Comando di piazzale Carturan a Latina per chiedere: “Soccorso Tecnico Urgente”. Circa 40 sono state relative al maltempo.

I vigili del fuoco sono stati impegnati, quindi, in rimozioni di alberi o rami caduti in strada e, in qualche caso, persino su abitazioni, con interventi di dissesti statici di costruzioni.

I Comuni della provincia pontina particolarmente interessati dai disagi dell’intesa pioggia e del forte vento delle ultime 24 ore sono stati Aprilia, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Gaeta, Formia e Castelforte.

I soccorritori sono riusciti a dare risposta a tutte le richieste. Per fortuna al termine di una giornata di superlavoro a parte le conseguenze dovute alla caduta di alberi i soccorritori non hanno rilevato alcuna situazione di particolare rilievo. Non sono state coinvolte persone.

(Il Faro)