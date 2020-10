Ardea – Pioggia e vento si sono abbattute su Ardea nella giornata di oggi 15 ottobre, causando molti disagi nel comune. Diverse le azioni sul territorio eseguite dalla Polizia Locale di Ardea, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile a seguito del maltempo.

In via Lavinia si è sfiorata la tragedia: il tetto di un edificio è crollato ed è finito sui veicoli parcheggiati in strada. Sul luogo è prontamente intervenuta la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Sergio Ierace per effettuare i rilievi tecnici. Non si sono registrati feriti.

In Via Forli e Via Firenze la Polizia Locale e la Protezione Civile “Airone” sono intervenute per rimuovere i rami degli alberi che il maltempo ha fatto cadere e che intralciavano la strada. Nel pomeriggio con l’aiuto di un azienda agricola del territorio sono stati rimossi gli ultimi resti.

Il vento ha causato disagi anche sulla via Pontina Vecchia, dove i rami e le foglie sulla strada hanno reso difficile il passaggio delle automobili. Sul posto sono intervenuti due veicoli della viabilità di Roma Città Metropolitana, insieme a vigili urbani, protezione civile, e pompieri, i quali hanno ripristinato e delimitato l’area interessata.

