MALTEMPO AL NORD – Sulla Val Padana sono in corso piogge e rovesci diffusi, specie sulle aree centro-orientali, con accumuli pluviometrici che vanno verso i 60mm sul Mantovano. I fenomeni divengono più deboli procedendo verso il Nordovest, specie tra alto Piemonte e alta Lombardia, anche se qualche fiocco interessa le zone di montagna.

TEMPORALI E NUBIFRAGI SUL TIRRENO, ESONDAZIONI – Un altro ramo della perturbazione sta impegnando le regioni centrali e parte di quelle meridionali con fenomeni spesso intensi, specie sul versante tirrenico. Particolarmente colpiti Lazio e Campania, dove i temporali della notte hanno provocato allagamenti ed esondazioni. Nel Frusinate si segnala l’esondazione del Fiume Rapido a Sant’Elia in seguito alle abbondanti piogge della notte e dell’alba, tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Allagamenti e disagi anche in Valcomina, nel Sorano e nel Cassinate dove alcune scuole oggi rimarranno chiuse, sempre nel Frusinate. Piogge e rovesci hanno raggiunto il versante adriatico, dalle Marche fino al Gargano.

SITUAZIONE AL SUD E ISOLE – Si segnalano ancora forti piogge e temporali tra Campania, Molise e alta Puglia con accumuli pluviometrici di ormai 70mm in provincia di Isernia. Rovesci infine su Sardegna nordoccidentale e Sicilia centro-orientale, anche se con minore intensità. Qualche temporale ha comunque interessato Palermo, così come il Catanese e la zona di Enna.

FORTI VENTI – Si segnala ancora una forte ventilazione mediamente occidentale sui bacini ad ovest dello Stivale con raffiche fino a 80-90km/h su tratti della costa campana, ma anche sulle valli molisane.

MAREA IN AUMENTO A VENEZIA – Con 130cm di marea previsti previsti nella mattinata di oggi è tornato a sollevarsi il Mose per arginare il fenomeno dell’acqua alta, dopo che era entrato in funzione la prima volta ad inizio ottobre.

PROSSIME ORE – Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, fino al nord della Sicilia, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in propagazione a Salento e regioni ioniche entro sera, anche di forte intensità. Fenomeni in progressiva attenuazione la sera sul basso versante tirrenico e in Sicilia. Più asciutto l’Adriatico centrale tra basse Marche e Abruzzo dove in giornata inizieranno a soffiare raffiche di Garbino che favoriranno schiarite, salvo qualche pioggia fino al mattino.

Debole neve sulle Alpi dai 1400m/1500m circa, fenomeni più consistenti però in mattinata su Trentino, Dolomiti venete e friulane. Quota neve sui 1700m sull’Appennino centro-settentrionale con fenomeni più continui. La sera insistono piogge sparse al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali. Ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica intorno al minimo sul Centro-Nord Italia e possibili mareggiate su coste ovest della Sardegna, del basso Tirreno, della Sicilia occidentale e su quelle ioniche.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: insiste una circolazione ciclonica sull’Italia, per una nuova giornata instabile su Lazio, Toscana e Umbria. Attese piogge e rovesci sparsi, più diffusi tra la notte e l’alba, poi a macchia di leopardo, con locali manifestazioni temporalesche anche di una certa intensità specie a ridosso dell’Appennino laziale. Fenomeni più sporadici sulle coste del Lazio. Temperature senza particolari variazioni, neve a tratti fin sotto i 1500m sulle Apuane, in genere dai 1700-2000m altrove. Venti fino a moderati tra Libeccio e Ponente con mari mossi o molto mossi.

NUOVA SETTIMANA CON FREQUENTI PIOGGE E TEMPORALI l’Italia rimarrà sede di una circolazione ciclonica alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa. Ci attende una settimana dunque spesso instabile o a tratti perturbata, con frequenti spunti piovosi su Toscana, Umbria e Lazio. Breve tregua martedì, ma già dalla tarda serata giungeranno nuove piogge a partire dai settori costieri della medio – alta Toscana. Tra mercoledì e giovedì piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco e di forte intensità con neve inizialmente anche al di sotto dei 1500-1600m sulle Apuane ma quota in rialzo. Le temperature si manterranno in linea con le medie o a tratti anche al di sotto. Venti spesso sostenuti tra Scirocco e Levante. Situazione in continua evoluzione, vi invitiamo a restare aggiornati.