Ognissanti e 2 novembre a Santa Marinella: richieste navette ed apertura prolungata del cimitero

Santa Marinella – “Considerato l’approssimarsi delle festività di Ognissanti e dei Morti ma, soprattutto, considerata la speciale situazione di emergenza per il coronavirus di quest’anno, richiediamo al Sindaco di Santa Marinella un intervento straordinario per l’organizzazione dei trasporti pubblici e per le aperture del cimitero nel nostro Comune”. Lo dichiara in una nota stampa, il Centro Studi Aurhelio di Santa Marinella.

“Registrata l’esigenza di numerosi cittadini soprattutto di età avanzata – spiega il Centro Studi – che negli ultimi anni hanno avuto grosse difficoltà relativi ai parcheggi nella zona del cimitero, oltre a richiedere l’istituzione di un bus navetta gratuito, per evitare congestionamenti nei giorni dedicati ai defunti, riteniamo doverosa un’estensione dell’orario di apertura nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 novembre”.

“In prossimità delle festività, – conclude – chiediamo per tanto che venga organizzata una campagna informativa, preventiva e generalizzata, oltre all’istituzione del servizio da parte della Sap sulla direttrice nord sud o, in alternativa, in una zona dalla ampia disponibilità di parcheggi, che consentirebbe di evitare ingorghi e di raggiungere agevolmente l’ingresso del cimitero”.

