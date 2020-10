Ostia, la Madonna Pellegrina di Medjugorje arriva alla parrocchia di Santa Bonaria

Ostia – La Madonna Pellegrina di Medjugorje è stata portata presso la Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, situata nel cuore di Ostia Ponente.

La statua della Madonnina attualmente è visibile vicino all’altare della Chiesa, dove resterà visibile ai fedeli fino al giorno 19 ottobre. L’opera che riprende la Madonna è arrivata a Ostia il 12 ottobre, in un pellegrinaggio che l’ha portata a visitare tutte le cappelle italiane grazie a un’iniziativa di Radio Maria.

L’iniziativa permetterà ai fedeli del quartiere – e non – di vederla tutti i giorni, seguendo le attività liturgiche della Chiesa di via Nostra Signora di Bonaria-

“Mi era stato chiesto se volessimo ospitare la Madonna Pellegrina di Medjugorje nella nostra parrocchia – dice don Franco Nardin, parroco di Nostra Signora di Bonaria -, accettando quest’iniziativa senza pensarci due volte. L’arrivo della Madonna è stato accolto con molto entusiasmo nella nostra Chiesa, con i fedeli che vengono tutti i giorni a trovarla e pregarla”.

La statua è una riproduzione in legno pregiato della Madonna di Medjugorje, con l’opera artistica che è stata prodotta da parte di artigiani della provincia di Bolzano.

“Il nome completo sarebbe Madonnina Radio Maria – prosegue padre Nardin -, poiché è proprio l’emittente radiofonica a portare avanti tutte le attività spirituali in giro per l’Italia che coinvolgono questa bellissima statua. Il pellegrinaggio sta avvenendo come la Madonna di Fatima e Lourdes, con le loro rappresentazioni che girano le parrocchie del mondo e stazionano in quelle singole chiese per 10/14 giorni”.

“E’ stata una grazia del Cielo l’arrivo della Madonnina nella nostra Parrocchia – conclude don Franco Nardin -, poiché per la situazione del Covid-19 era saltato il nostro pellegrinaggio presso Medjugorje autorizzato recentemente da Papa Francesco: infatti il Santo Padre ha recentemente concesso che tutte le parrocchie possano andare a effettuare dei pellegrinaggi presso i siti di culto, una cosa che fino a qualche mese fa era vietata. Non potendo andare noi a trovare Maria, la Madonna ha deciso di venire a trovarci a noi“.

